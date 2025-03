Forza Italia sul caos parcheggi : "Servono subito soluzioni concrete"

La situazione dei parcheggi a Tolentino sta diventando insostenibile. I cantieri nel centro hanno ridotto drasticamente gli spazi creando enormi disagi per residenti, commercianti e cittadini. Chi vive in centro e paga un abbonamento annuale per la sosta si trova spesso senza un posto dove lasciare l’auto, mentre chi lavora o vuole fare acquisti è costretto a lunghe ricerche. Una situazione che rischia di penalizzare ulteriormente il tessuto economico della città.

Anche Forza Italia interviene sul caos parcheggi lanciando anche alcune proposte. A partire dal "ripristino della gratuità dei parcheggi il sabato pomeriggio, misura già introdotta in passato dall’ex assessore Fabiano Gobbi". Fi chiede poi la "liberazione di alcuni posti sotto al Comune, ora occupati da un palco, per restituire spazio alla sosta senza penalizzare l’organizzazione delle manifestazioni. L’amministrazione dovrebbe attivarsi per individuare nuove aree di parcheggio: in vicolo Nardi, nei pressi di via Filelfo, di fronte al palazzo ex Catinelli esiste un ampio spazio privato che potrebbe essere utilizzato a questo scopo, trovando un accordo con i proprietari. Si propone poi di aprire e rendere custodito il parcheggio dell’ex orfanotrofio nei giorni di chiusura delle scuole, coinvolgendo associazioni di volontariato come l’Associazione carabinieri in congedo. Questo permetterebbe di valorizzare l’area, disincentivare atti di vandalismo e offrire un servizio ai cittadini".

Molti residenti hanno pagato l’abbonamento annuale per la sosta, ma si trovano ogni giorno a fare i conti con cantieri e depositi di materiali che occupano gli stalli. "Pagare senza avere il servizio è inaccettabile – sottolinea il coordinatore comunale di Forza Italia, Roberto Scorcella –. Una possibile soluzione sarebbe destinare ai residenti senza garage il parcheggio in vicolo Nardi, coprendo l’eventuale affitto con gli introiti degli abbonamenti annuali. Altrimenti, si dovrebbe restituire il costo degli abbonamenti a chi, di fatto, non ha più un posto garantito".

Peoccupa inoltre la previsione di bilancio comunale, che indica entrate per 300mila euro dalle multe nel 2025, 340mila nel 2026 e 380mila nel 2027. "L’amministrazione – chiede Fi – intende fare cassa sulle spalle dei cittadini? Nessuno giustifica il parcheggio selvaggio, ma è necessaria maggiore elasticità da parte della polizia locale (che dipende dall’amministrazione comunale), che tenga conto delle difficoltà attuali. La città non può più aspettare, servono risposte concrete e immediate".

Lucia Gentili