"Forza lavoro al 50%, riorganizzate le mense"

di Lucia Gentili

Al via una riorganizzazione temporanea delle mense scolastiche, a Tolentino. "A seguito di una serie di concomitanti assenze di tre cuochi per motivi di salute e non prevedibili, praticamente il 50% della forza lavoro – spiega l’amministrazione comunale, capitanata dal sindaco Mauro Sclavi – con l’obiettivo di tutelare i bambini che mangiano a mensa e garantire il consueto standard qualitativo dei cibi serviti, è stato deciso di utilizzare temporaneamente dipendenti di una cooperativa privata così da coprire il fabbisogno di personale e assicurare la sostituzione dei cuochi assenti. Per evitare problematiche di vario tipo, è stato semplicemente ampliato il monte ore della cooperativa che con lo stesso personale già utilizzato copre l’orario necessario per assicurare la preparazione dei pasti". Il Comune e gli uffici preposti hanno riorganizzato, per il periodo che va dall’inizio di questa settimana (23 gennaio) al 30 aprile, in questo modo: scuola Grandi con servizio catering e preparazione primo piatto alla mensa Lucatelli e con solo servizio catering alla primaria Don Bosco (Spazio ‘815), ai centri semiresidenziale e residenziale Centro Arancia, al centro Belli. Senza variazioni, invece, RodariKing. In pratica, a causa dei tre dipendenti a tempo pieno assenti per malattia, l’ente ha attinto al personale esterno della cooperativa Cooss Marche (che già fornisce operatori con il profilo cuoco e aiuto-cuoco alle mense scolastiche in seguito ad apposita gara d’appalto). È intervenuta la minoranza di Tolentino nel Cuore, con la capogruppo (ex vicesindaco) Silvia Luconi e le consigliere Monia Prioretti e Silvia Tatò. "Abbiamo avviato una campagna di sensibilizzazione sull’argomento mense, perché vorremmo prevenire la perdita di quello che negli anni è stato un fiore all’occhiello delle nostre realtà scolastiche – affermano –, evitando l’esternalizzazione del servizio". Aggiungono di essere rimaste di stucco quando hanno visto la delibera sulla riorganizzazione del servizio per mancanza di personale, "con conseguente chiusura del secondo punto cottura (dopo la chiusura del primo, avvenuta a settembre, per la quale facemmo già un’interrogazione in Consiglio comunale)". "Chiederemo un incontro al sindaco e all’assessore competente – aggiunge Luconi – per discutere della problematica dei costi delle mense, che è reale e che comprendiamo, ma che forse può essere risolta, quantomeno in larga parte. L’altra problematica è relativa al cambiamento dei fornitori: il Comitato Mensa è stato convocato per la seconda settimana di febbraio, quindi io stessa, come membro e in qualità di consigliere comunale, ne sono venuta a conoscenza solo informalmente. Perdiamo purtroppo molte realtà locali, se non addirittura tutte e questo è un peccato. Capisco che ci sono un bilancio da far quadrare e situazioni del personale da risolvere, ma riteniamo che esistano delle priorità e sulle mense – conclude – Tolentino debba continuare a mantenere il primato che ha sempre avuto fino ad oggi".