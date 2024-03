’Forza venite gente’: gradevoli emozioni

I ragazzi delle "Stelle del Borgo" di Montecosaro hanno portato in scena al cinema Moderno, per due giorni consecutivi, il musical "Forza venite gente" sulla vita di San Francesco. Una stupenda cornice di pubblico, che a più riprese ha tributato applausi convinti, ha dimostrato di gradire molto lo spettacolo. "Sembrava quasi – hanno detto ragazzi in scena e tecnici dietro le quinte – che le oltre 600 persone del cine Moderno fossero salite con noi sul palco. È stato un onore poterci esibire davanti ad un pubblico così numeroso e caloroso. È stato davvero un dono reciproco e un’emozione unica, abbiamo cantato, ballato, riso e pianto insieme al nostro caloroso pubblico! Ci siamo meravigliati di questa magica atmosfera che si è venuta a creare. E’ stata una serie infinita di emozioni, che hanno riempito di gioia il cuore di tutti i presenti. La partecipazione emotiva del pubblico, la bellezza e l’armonia del gruppo recitante e dei costumi, l’accoglienza riservata all’arrivo... tutto ha contribuito a meravigliosamente ad allestire queste magnifiche serate". Adesso tutti gli attori e ballerini si stanno preparando per la trasferta a Bra (Cuneo) dove, al "Teatro Politeama", il 13 Aprile alle ore 21,15, le "Stelle del Borgo" replicheranno il musical. Il festival "Un Grande Albero c’è" continuerà dopo Pasqua con la prossima tappa del 7 Aprile (ore 15), al parco della SS. Annunziata con la "Caccia alle uova con Superborghetto", aperta a tutti i bambini. Grandi premi in palio, con una bicicletta per la bambina o il bambino che troverà "L’Uovo d’oro". Nella foto il gruppo musicale "Le Stelle del Borgo" con l’arcivescovo di Fermo, Rocco Pennacchio, che ha assistito allo spettacolo in una delle due serate al cinema Moderno, definendolo "un momento di conforto per l’anima".

Ennio Ercoli