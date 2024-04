’Forza venite gente’: trasferta in Piemonte

Trasferta teatrale in Piemonte per la Compagnia montecosarese "Stelle del Borgo". Oggi, alle ore 21.15 al teatro Politeama di Bra (Cuneo), i ragazzi porteranno in scena il collaudato Musical "Forza Venite Gente - Frate Francesco", che recentemente al cine Moderno di Montecosaro Scalo è stato applaudito da 600 persone. Lo spettacolo viene offerto dalla città di Bra (27 mila abitanti, vicino Alba) alla popolazione in occasione della 11ª edizione del "Premio Chiara Lubich - Città per la Fraternità". "Quella di Bra – spiega Stefano Cardinali, presidente dell’associazione nazionale – sarà una giornata nel corso della quale approfondiremo i tanti risvolti politici e civili della Fratenità. C’è un forte desiderio di pace che deve essere coltivata e vissuta nel quotidiano. Il musical, che narra la vita di San Francesco, ci aiuterà sicuramente a trovare la pace nei nostri cuori".

Ennio Ercoli