Forzano la cassaforte, ma è vuota

Sarebbe stata rubata dai ladri in azione l’altra notte nella vicina frazione Colle San Valentino, la Fiat Punto trafugata nella località San Venanzo. Con l’auto, i malviventi si sarebbero poi dileguati. Il furto è stato scoperto in mattinata dal proprietario della macchina che l’aveva lasciata davanti alla propria abitazione da cui si era assentato per intrattenersi con i parenti residenti nelle vicinanze. Quanto all’azione dei malfattori a Colle San Valentino, in un appartamento è stato constatato che avevano preso di mira anche una cassaforte incastonata nel muro del locale e da loro forzata usando un frollino. Però i malviventi hanno avuto una doppia e sconcertante delusione: non si erano accorti che la cassaforte era aperta (quindi non occorreva impegnarsi per squarciare lo sportello) e completamente vuota.

g. cen.