Forzano la finestra del kebab. Rubate bibite e 200 euro

Ignoti in azione, a tarda ora, all’interno del negozio "Turkish Kebab" di viale Europa, lungo Porto Recanati. Per prima cosa hanno spostato dei tavoli esterni verso la vetrina dell’attività commerciale, quindi ci sono saliti sopra per poi tagliare la zanzariera e forzare una finestra. A quel punto sono entrati e hanno rubato il fondo cassa (200 euro di monete), oltre a svuotare il frigorifero con dentro bibite analcoliche e birre. Adesso, indagano sul furto i carabinieri della locale stazione. Il fatto si è consumato nella notte tra giovedì e venerdì, all’altezza della zona centro-sud del paese. A raccontare i particolari è il titolare Sahin Ozcelik, 45enne curdo, che ha aperto il negozio da ormai due anni.

"Quella sera – spiega l’uomo –, avevo chiuso il locale abbastanza in là con l’orario, e cioè verso l’una, visto che avevo pulito cucina e pavimenti. Dopodiché, sono andato a casa. Ma la mattina successiva, intorno alle 10, sono tornato per riaprire ed ecco la brutta sorpresa. Ho notato che un tavolo esterno era stato spostato in direzione della vetrina, e subito dopo che la finestra (a due metri da terra) era rimasta aperta con la zanzariera tagliata". Infatti i balordi, senza troppi complimenti, avevano arraffato nella nottata spicci e persino alcolici e bevande energetiche dentro al suo locale. "La cassa è stata aperta facilmente perché la chiave era già inserita – prosegue Ozcelik -, e all’interno hanno prelevato 200 euro di spicci. Mentre dal frigorifero hanno preso tante birre e altrettante lattine di Monster, per un valore sui 150 euro. Di sicuro erano almeno in due o tre, in quanto hanno portato via tutta quella roba". Venerdì mattina, il 45enne ha segnalato l’episodio ai carabinieri della carabinieri di Porto Recanati, e nel pomeriggio è andato in caserma, formalizzando una denuncia contro ignoti per il furto subito. "Da quanto mi è stato detto, ora sono finite al vaglio le immagini di videosorveglianza pubblica – aggiunge lui -. Tuttavia, mi chiedo come sia possibile che qualcuno abbia la sfrontatezza di fare ciò su una via molto traffica del paese. Però, almeno non hanno lasciato grossi danni".

Giorgio Giannaccini