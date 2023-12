Forzata la cassaforte di un’abitazione, i ladri falliscono il secondo colpo

Topi di appartamento in azione a Belforte del Chienti. Mercoledì, tra le 18 e le 18.30, ignoti avrebbero messo a segno un colpo in abitazione in via San Giovanni. E ne avrebbero tentato un altro in una casa in via Spadoni, da cui però se ne sono andati a mani vuote. In entrambi i casi i malviventi hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per fare irruzione. Nel primo, sono riusciti ad arrivare alla cassaforte e a forzarla, arraffando alcuni oggetti d’oro. Nella seconda abitazione, invece, i ladri non avrebbero trovato nulla. Purtroppo nel periodo natalizio tendenzialmente il numero di furti nelle abitazioni aumenta.