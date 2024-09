Forze dell’ordine alle superiori. E la viabilità supera l’esame

Forze dell’ordine all’entrata delle scuole superiori cittadine. Nel giorno della prima campanella, rappresentanti di polizia, carabinieri, Finanza e polizia locale hanno presidiato l’ingresso degli istituti e incontrato gli studenti. "Con questa iniziativa – fa sapere la prefettura –, le istituzioni desiderano rivolgere agli studenti, ai docenti e al personale un saluto e un augurio per l’inizio del nuovo anno scolastico". Il tutto era stato concordato tra prefettura, forze dell’ordine, Ufficio scolastico regionale e Comune di Macerata nell’ultima riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’iniziativa non è però piaciuta a Sinistra Italiana. "In una Macerata in cui l’arte deve passare sotto la lente d’ingrandimento della Diocesi per essere approvata e resa accessibile alle persone, come accaduto al videomapping realizzato da Luca Agnani in un’atmosfera di silenzio totale da parte dell’amministrazione Parcaroli e del Comune – scrivono Andrea Maurilli e Leonardo Piergentili –, appare quasi naturale che il primo giorno di scuola studenti e studentesse si ritrovino esponenti di polizia e forze armate per trasmettere “i principi fondamentali per la civile convivenza”. “Law and order“, twittava Trump durante le proteste in occasione dell’omicidio di George Floyd da parte della polizia americana. Ordine e disciplina gridano silenziosamente prefettura, forze dell’ordine, Ufficio scolastico di Macerata e l’amministrazione comunale durante il primo giorno di scuola". Sinistra Italiana vuole "affermare con forza che la scuola non è il luogo dell’ordine e della disciplina. È il luogo della cultura, dell’amicizia, della conoscenza, della creatività, dell’inclusione, dei cambiamenti. Il compito di trasmettere i principi fondamentali per la civile convivenza non è in seno alle forze armate, ma in seno al personale scolastico tutto".

Sul fronte della viabilità, la polizia locale ha presidiato i vari punti nevralgici della città e gli istituti scolastici. "L’avvio del nuovo anno scolastico, in merito alla viabilità cittadina, è andato in archivio nel migliore dei modi e, sicuramente, l’apertura della galleria delle Fonti, ha inciso notevolmente in positivo – ha commentato il comandante Danilo Doria –. La presenza degli operatori della polizia locale, complessivamente 23, ha fatto sì che tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Sono stati inevitabili dei rallentamenti, ma non sono mai stati registrati dei blocchi totali del traffico".