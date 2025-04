"Forze dell’ordine sotto organico? La guardia resta alta"

"Condivido con il consigliere Aldo Alessandrini il problema del sottodimensionamento delle forze dell’ordine, di carattere nazionale. Tenere alta l’attenzione sul tema sollecitando il governo e il ministero dell’Interno fa bene alla città, d’altronde il ministro Matteo Piantedosi e il sottosegretario Nicola Molteni sono della Lega". L’assessore alla sicurezza di Macerata Paolo Renna commenta così le parole di Alessandrini, responsabile regionale Dipartimento antimafia della Lega Marche e capogruppo consiliare del partito, che ha chiesto "un incremento significativo di uomini e mezzi di tutte le forze dell’ordine perché destano preoccupazione i recenti fatti", come le ultime risse tra peruviani. "Condivido la linea di Alessandrini e siamo in ottimi rapporti – prosegue Renna –, ma dobbiamo anche dire che le nostre forze dell’ordine, seppur poche e con carenza di organico, lavorano tanto e bene. Svolgono un ottimo servizio. E il lavoro a contatto con loro è costante e quotidiano, non è stata mai abbassata la guardia. Macerata risulta la quarta provincia più sicura d’Italia, in base ai dati del ministero dell’Interno. Una zona a basso rischio per numero di reati. Il mio appello comunque, sebbene i cittadini collaborino già molto, è quello di segnalare e sporgere denuncia, anche perché altrimenti è come se il reato non fosse stato subìto, non entrerà nel database del ministero e non finirà mai nella statistica". Renna ribadisce che la mancanza di personale è sotto gli occhi di tutti e rappresenta il problema di fondo. "Per quindici anni non sono state fatte assunzioni, questo governo invece ha ricominciato ma i nuovi ingressi non riescono a coprire le uscite, i pensionamenti – aggiunge –. È giusto che Alessandrini e la Lega si rivolgano ai parlamentari per il bene della città. Ad esempio io, per sollecitare l’avvio dell’iter della caserma dei carabinieri, mi sono rivolto a Emanuele Prisco, sottosegretario di Stato al ministero dell’interno (di Fratelli d’Italia), al governatore Francesco Acquaroli e al commissario Guido Castelli. Interloquiamo spesso con i nostri rappresentanti in Regione o al Parlamento per fare capire le nostre esigenze". Alessandrini aveva chiesto anche di attivare in città l’"Operazione Strade Sicure" che vede coinvolto l’esercito per supportare le forze di polizia.