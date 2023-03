Fossi mal curati, sanzionati cinque agricoltori

di Asterio Tubaldi

I carabinieri della stazione della forestale di Recanati hanno elevato cinque sanzioni, di 100 euro più le spese di notifica per un totale di 112 euro ognuna, ad altrettanti agricoltori perché non avrebbero mantenuto la fascia di rispetto dell’aratura del loro terreno da una strada adiacente o da corsi d’acqua. Nel gergo corrente è quella che viene definita la "capezzagna", una zona di rispetto fra il ciglio della strada e il campo arato, una superficie improduttiva, ma funzionale alla gestione delle colture, la cui dimensione dipende dalla pendenza del terreno: se questo è in piano la distanza è di un metro, se invece c’è una scarpata, cioè un certo dislivello fra la strada e il terreno coltivato, arriva anche a due metri. Questo lo prevede il regolamento della polizia rurale che è stato approvato dal consiglio comunale di Recanati nel 2012. Lo sa lo stesso agricoltore che questa fascia di rispetto, quando ci sono delle forti piogge o smottamenti, serve a trattenere il fango e non farlo arrivare fin sulla strada. Ma i cinque destinatari del verbale di contestazione dei carabinieri della forestale non l’hanno vissuta molto bene perché il mancato rispetto della distanza, ci precisa uno di loro, poteva ridursi a pochi centimetri. Una multa è stata elevata al proprietario di un terreno che si trova adiacente alla strada Castelletta, le altre quattro in strada Canepina, tutte e due le vie in località Chiarino di Recanati. Sono strade già tristemente famose perché oggetto di contestazioni da parte degli agricoltori residenti e degli automobilisti per lo stato in cui si presentano con numerose buche e fango nelle giornate di pioggia, tant’è che il Comune è dovuto intervenire con lavori urgenti che si sono limitati in rattoppi con la chiusura delle buche, molte delle quali con l’arrivo delle piogge si sono di nuovo riaperte (vedi foto). Stefano Miccini, consigliere comunale con delega all’agricoltura, presume che la forestale si sia mossa su segnalazioni di privati. Comunque sottolinea che il problema esiste sia per quanto riguarda le condizioni disastrate delle strade secondarie, soprattutto di campagna, sulle quali è difficile intervenire vista la loro vasta estensione, che per il mancato rispetto del regolamento di polizia rurale. Miccini preannuncia che "a livello comunale stiamo cercando di riprender in mano il vecchio regolamento per aggiornarlo". Ci sono situazioni di trascuratezza anche gravi, denuncia Miccini, citando il caso di "un terreno, in località Squartabue, attraversato da un fosso che portava l’acqua al Musone: con gli anni, non avendo più fatta manutenzione, si è tappato con l’acqua che ora allaga il terreno".