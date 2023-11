Fosso Castellaro: eliminare il pericolo

L’alveo del fosso Castellaro intasato da erbacce, preoccupati i cittadini che lanciano l’allarme. E’ Ennio Pesaresi che dà la sveglia al Comune. "Sarebbe ora - esorta - di pulire il Castellaro che è diventato una foresta amazzonica. Se dovesse venire una bomba d’acqua, come è accaduto in Toscana, i residenti del centro dovranno salire sopra i tetti anche perché per loro non ci sarebbero vie di fuga visto che i sottopassi sono i primi ad allagarsi". "Vedete - incalza rivolto agli amministratori civitanovesi - di fare qualcosa il prima possibile e non aspettare che i buoi escano dalle stalle". Il torrente, che costeggia tutta la pista ciclabile e poi si insinua in centro all’altezza di via Civitanova per poi scorrere lungo via Lauro Rossi e sfociare in mare a ridosso del Club Vela, nei tratti più a monte è coperto da vegetazione che, in caso di forti piogge, farebbe da tappo. All’inizio del 2000 fu proprio il Castellaro ad esondare e a mandare sott’acqua il centro dopo un nubifragio nenche particolarmente violento. Quindi, l’invito è di fare in modo di non rivivere quella brutta esperienza.

l. c.