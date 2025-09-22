Fossombrone più concreto. La Maceratese cede in casa

maceratese

1

fossombrone

2

MACERATESE (4-3-3): Gagliardini; Vanzan, Morganti, Sciarra (15’ st Neglia), Perini; Nasic (8’ st Ciattaglia), Ambrogi, Sabattini (40’ st Cirulli); Gagliardi, Osorio, Marras. A disp.: Cusin, Pazzaglia, Mastrippolito, Marchegiani, Papa, Marsilii. All. Possanzini.

FOSSOMBRONE (4-3-3): Bianchini; Ronchetti (32’ st Kljajc), Giunchetti, Imbriola, Fabbri; Masawoud (21’ st Likaxhiu), Bucchi, Ghinelli; Sane, Kamagate (40’ st Arcangeli), Kyeremateng (18’ st Torri). A disp.: Troselj, Brisku, Procacci, Valmori, Di Paoli. All. Giuliodori.

Arbitro: Carluccio di L’Aquila.

Reti: 18’ Sabattini, 26’ Sane, 10’ st Masawoud. Note: spettatori 2.000 circa. Ammoniti: Ronchetti, Ambrogi, Bucchi. Angoli: 4-3.

Vince la concretezza del Fossombrone al palleggio fine a se stesso della Maceratese, così i biancorossi incappano nella terza sconfitta di fila dopo una gara giocata a ritmi bassi dai padroni di casa, con poche conclusioni se non nel concitato finale quando la squadra è con l’acqua alla gola e finalmente alza il baricentro. Nasic, al rientro dopo il grave infortunio dello scorso anno, si fa apprezzare a centrocampo mentre Gagliardi si fa notare per i dribbling, ma dovrebbe farli nei pressi dell’area per poter incidere e lo stesso discorso vale per Marras.

In generale è una Maceratese che tira poco a porta. Il Fossombrone si rende per primo pericoloso: Kyeremateng (9’) fugge sulla sinistra e mette al centro per Sane che calcia sopra la traversa. La Maceratese sfrutta una leggerezza difensiva e Sabbatini (18’) calcia a rete da distanza ravvicinata. Maceratese in vantaggio. Il vantaggio dura poco perché gli ospiti (26’) pareggiano i conti: la squadra di Giuliodori conquista palla a centrocampo con Kyeremateng che serve in profondità Sane, l’attaccante si presenta davanti al portiere e insacca. Sul finire del tempo ci prova Kyeremateng: il giocatore dal limite dell’area calcia sul secondo palo, palla fuori. Si riparte. Marras (2’) mette al centro un invitante pallone, ma non c’è nessun compagno. Fossombrone pericoloso (5’) con Sane il cui tiro finisce sull’esterno della rete. Gli ospiti si portano avanti: Masawoud viene spinto da Ambrogi e dalla seguente punizione è impeccabile l’esecuzione dello stesso giocatore che manda la palla all’incrocio dei pali.

La partita si mette in salita per i biancorossi, anche perché non è facile scardinare il Fossombrone che si difende bene e punta al contropiede. Sane (24’) va via con facilità a Vanzan e la squadra di casa si rifugia in angolo. La Maceratese prova a reagire con una serie di mischie in area che non creano grossi problemi a Bianchini. Al 46’ Osorio ha la palla del pareggio: entra centralmente in area ma il suo tiro è neutralizzato da Bianchini in tuffo. Ci prova Vanzan (50’) che dalla linea fondo fa partire un tiro cross con Bianchini che in tuffo s’impossessa della palla. All’ultimo tentativo (51’) Perini ci prova dalla distanza, la palla è respinta dalla traversa. Poco dopo arriva il fischio finale e già si pensa alla trasferta di mercoledì a Sora, una partita assolutamente da non sbagliare.

Lorenzo Monachesi