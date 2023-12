Foto con la salma: un’assoluzione

Per la foto con una salma al cimitero, due matelicesi erano finiti nei guai con l’accusa di vilipendio di cadavere. Si tratta di un episodio emerso a ottobre del 2019, quando su internet fu diffusa un’immagine che mostrava una salma mummificata, sorretta da due uomini. Quella foto era stata messa in rete per diffamare una ditta di pompe funebri di Macerata, accusando i suoi dipendenti di comportamenti poco rispettosi con i defunti. L’impresa funebre fece subito una denuncia, chiarendo che i due non facevano parte del proprio personale. Le indagini risalirono a chi aveva pubblicato l’immagine, una abruzzese che, per motivi suoi, aveva falsamente accusato l’impresa maceratese. La donna è stata condannata per diffamazione. Ma gli accertamenti proseguirono per chiarire chi fossero i due uomini. Sindaco e vice sindaco di Gagliole riconobbero il cimitero del paese lo segnalarono ai carabinieri. Si scoprì così chi fosse la salma, una donna traslata in un ossario nel 2018, e chi fossero i due: i matelicesi Stefano Bagnarelli e Francesco Falchetti, dipendenti della ditta di Tolentino a cui il Comune aveva appaltato i servizi. I due erano finiti sotto processo. Falchetti ha scelto l’affidamento in prova ai servizi sociali. Bagnarelli invece, difeso dall’avvocato Marco Fabiani, ha dimostrato di non aver mai divulgato la foto e di non aver mancato di rispetto a quella salma. Il giudice lo ha assolto con la formula più ampia.