Foto in mostra a "Frammenti". In tanti al taglio del nastro

Inaugurata la mostra "Frammenti", un evento artistico che ha immediatamente catturato l’attenzione della comunità. La cerimonia di apertura, lo scorso fine settimana, ha visto la partecipazione entusiasta di numerosi cittadini e ha culminato con il simbolico taglio del nastro da parte del sindaco Ciarapica, a testimonianza del valore culturale dell’iniziativa per la città. L’esposizione, allestita nei luoghi che rappresentano la storia di Civitanova Alta, presenta foto di artisti di pregio e una videoproiezione delle opere di Mario Dondero. Il sindaco ha espresso la sua soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando come "Frammenti" rappresenti "una importante occasione di crescita culturale della città. La numerosa partecipazione all’inaugurazione è un segnale tangibile del desiderio di arte e bellezza presente nella comunità". Il presidente della Società Operaia Garibaldi Emilio Bartolini ha commentato: "Siamo entusiasti della risposta del pubblico. Vedere così tante persone apprezzare il lavoro degli artisti e lasciarsi coinvolgere dalle ‘Frammenti’ è la migliore ricompensa possibile". La mostra resterà aperta al pubblico fino al 18 maggio e sarà visitabile dal giovedì alla domenica dalle 17 alle 20.