Foto intime della ex sui profili social

Arrabbiato con la ragazza che lo aveva lasciato, avrebbe aperto una serie di profili social usando le foto di lei, anche senza vestiti. Per questo è sotto processo un 25enne di Corridonia, accusato di sostituzione di persona, stalking, accesso abusivo a un sistema informatico, tentata estorsione e detenzione di materiale pedopornografico. La vicenda, che sarebbe avvenuta tra il novembre e il dicembre del 2018, ieri mattina è stata rivissuta dalla ragazza che lo ha denunciato, una giovane di Palermo che aveva conosciuto online il corridoniano.

I due avrebbero avuto una relazione per circa un anno, durante la quale oltre ai contatti virtuali avrebbero avuto quattro o cinque incontri. A novembre però lei aveva deciso di chiudere la relazione. Il ragazzo non avrebbe accettato questa sua decisione. E dopo un po’, lei avrebbe iniziato a essere contattata da profili social che usavano la sua foto, intestati a una quindicina di persone diverse. In alcuni casi nei profili erano pubblicate anche sue foto intime, come se fosse stata lei a metterle online per avere dei soldi. Il 24enne avrebbe anche cercato di costringerla a tornare con lui, con la minaccia di divulgare ulteriormente le sue immagini. Dopo la denuncia della giovane, erano partite le indagini con le quali sarebbe emerso che il corridoniano aveva aperto altri profili usando le credenziali di un’altra ragazza, e chiamandoli con il nome della sua ex seguito da espressioni come "die tomorrow", muori domani. Infine, controllando il suo cellulare e il suo computer erano state recuperate anche foto di ragazzine minorenni in atteggiamenti osceni.

Ieri in tribunale, rispondendo alle domande del pubblico ministero Rosanna Buccini, la palermitana ha ripetuto come fossero andate le cose tra loro, i contatti ricevuti dai profili con la sua foto, e i tentativi di lui di tornare insieme. Il processo è stato quindi rinviato dal giudice Francesca Preziosi al 4 ottobre, per sentire gli agenti e il consulente tecnico che fecero le indagini sulla vicenda. Il ragazzo è difeso dall’avvocato Gabriele Cofanelli, ieri sostituito dall’avvocato Massimiliano Cofanelli. La giovane si è costituita parte civile con l’avvocato Marica Martoni.

Paola Pagnanelli