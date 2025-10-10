Foto intime di ragazzine, 26enne nei guai

Recanati, 10 ottobre 2025 – Dopo averla conosciuta sul social network TikTok, aveva perseguitato e violentato ripetutamente una ragazzina. È in carcere per questi fatti un giovane di 26 anni, originario del Bangladesh e residente fuori provincia, che ora è finito sotto accusa anche per il reato di detenzione di materiale pedopornografico.

Ieri in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza predibattimentale, davanti al giudice Federico Simonelli.

I fatti contestati erano avvenuti nel mese di maggio 2023, a Recanati. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo, il 26enne avrebbe detenuto immagini pornografiche che ritraevano persone minorenni e avrebbe convinto la ragazzina conosciuta su TikTok, che aveva perseguitato per anni, a farsi riprendere oppure fotografare mentre compiva atti sessuali.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’indagato, dopo aver conosciuto, nel 2019, la ragazza, allora 14enne, avrebbe iniziato a minacciarla, facendosi dapprima inviare foto che la ritraevano nuda e costringendola poi a compiere atti di autolesionismo e autoerotismo o altri comportamenti su se stessa (docce fredde di notte o autoinduzione a vomitare), pretendendo sempre foto e video dei gesti compiuti. In un’occasione, la vittima sarebbe stata anche picchiata e minacciata con dei coltellini.

Dal 2021, l’indagato, ogniqualvolta la raggiungeva in treno da fuori regione - circa una volta al mese - la costringeva a subire atti sessuali, in zone appartate di Recanati e Porto Recanati, sotto la minaccia che, altrimenti, avrebbe pubblicato le foto intime. Ieri l’udienza è stata rinviata al 7 maggio. Il 26enne è difeso dall’avvocato Antonio Cutrona.