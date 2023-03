Foto pedopornografiche trovate sul cellulare, ragazzo patteggia

Una serie di immagini pedopornografiche ha messo nei guai un giovane portorecanatese, che ieri ha chiuso questa brutta storia con un patteggiamento. Il fatto era stato scoperto nel maggio del 2017 quando il cellulare del ragazzo, per via di un altro problema, era stato controllato. Nella galleria erano state trovate numerose foto che ritraevano i bambini in atteggiamenti terribili, vietate dalla legge oltre che dall’umanità. E per questo per lui era partita la denuncia per il reato di detenzione di materiale pedopornografico. Il portorecanatese in realtà non aveva mai avuto nulla a che fare con questo genere di foto, ma le aveva ricevute da un amico e, per leggerezza e noncuranza, non le aveva mai cancellate né aveva denunciato la persona che gliele aveva mandate. E così, quando erano state scoperte nel suo smartphone, era finito sotto processo. Ieri mattina, per lui si è aperto il processo in tribunale a Macerata. Davanti al giudice Daniela Bellesi l’avvocato difensore Emanuele Salsedo ha chiesto di patteggiare, e ha concordato con il pubblico ministero Raffaela Zuccarini la pena a sei mesi di reclusione con la sospensione condizionale.

Paola Pagnanelli