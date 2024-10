Foto, video e leggende a teatro con il reportage "Kill the Covid!"

"Kill the Covid!", il reportage tra foto, video e leggende, ambientato nelle campagne delle Marche sarà presentato domani, alle 17, al teatro La Rondinella di Montefano. Una storia che parte dalle leggende locali, passa per la science fiction fino ad approdare all’horror/gore più estremo. Realizzato nelle campagne di contrada Bura a Tolentino il reportage, raccolto poi anche in un libro, racconta la sconfitta del virus, rappresentazione del male, per mano degli abitanti del posto. "È la storia del male che si perpetua nel tempo, ai confini tra il reale e l’immaginario", spiega lo scrittore e filosofo Marcello Faletra, che ha curato la prefazione. La parte narrativa e le foto dei testimoni, invece, sono state curate da Sara Aliscioni, mentre Alessandro Bavari ha realizzato il reportage fotografico in bianco/nero scattando di notte. I lettori del corso di dizione dell’associazione culturale La Rondinella coinvolgeranno i partecipanti interpretando estratti dalle testimonianze, diretti da Piergiorgio Pietroni. Conducono il pomeriggio, il regista Marco Bragaglia e la giornalista Francesca Marchetti. Ingresso libero. Info: 338.4873545.