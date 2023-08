Fotofinish a Civitanova: l'assessore Caldaroni: "Servite tutti il Sasso di San Marone"

"Servite il sasso di San Marone". È questo l’appello dell’assessore al Commercio Francesco Caldaroni, che in occasione delle festività per il santo patrono dei civitanovesi, pronte alla chiusura in questo fine settimana, si augura che nelle pasticcerie e nelle gelaterie della città venga servito il dolce creato tre anni fa da un gruppo di cittadini, e da allora diventato consuetudine dei giorni successivi al Ferragosto. "Il mio augurio è che il Sasso possa entrare talmente a fondo nel nostro tessuto tradizionale da poter diventare il dolce tipico della città", aggiunge l’amministratore che nel chiedere di introdurlo nell’offerta dei locali raccomanda il "rispetto" degli ingredienti. Una pizza battuta o il pan di spagna, il succo di more, crema, panna fresca e more sono infatti gli elementi utilizzati per il ‘Sasso’, che può essere servito anche come gusto gelato. Lo scorso anno furono diverse le attività ad aderire all’iniziativa, contemplando una pietanza che per la sua forma e l’utilizzo delle more ricorda il sacrificio di Marone, costretto a trasportare un masso legato al collo.