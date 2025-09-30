Fotografa la scheda, denunciato

Dopo essere andato al seggio di Porto Recanati per votare, ha pubblicato sul suo profilo Facebook la foto della sua scheda elettorale, dove aveva anche indicato la preferenza appena espressa. Per questo motivo, un portorecanatese di 55 anni è stato denunciato dai carabinieri della caserma locale.

L’episodio è avvenuto domenica mattina, quando il portorecanatese si è recato al seggio 4 situato nella scuola materna Rodari in via Ancona. Però, senza che nessuno se ne accorgesse, è entrato dentro la cabina con il cellulare e lì ha scattato una foto della sua scheda elettorale. Tuttavia, qualche minuto dopo, ha condiviso sul proprio profilo Facebook la foto del suo voto.

Così qualcuno ha visto lo scatto sul social network e di conseguenza ha informato i carabinieri e la guardia di finanza, che erano impegnati per il servizio di sorveglianza dei seggi. Perciò i militari dell’Arma hanno preso in carico la questione, effettuando degli accertamenti telematici sul profilo Facebook del 55enne.

In breve hanno potuto appurare che sul social network era stata condivisa la foto di una porzione della scheda elettorale, sulla quale l’uomo aveva espresso la preferenza a un candidato politico, scattata all’interno di una cabina elettorale a Porto Recanati. A quel punto il 55enne, risultando l’utente intestatario e pure l’utilizzatore di quell’account, è stato denunciato per aver violato il divieto di introdurre nelle cabine elettorali apparecchi telefonici o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.