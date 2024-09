Fotografia protagonista da domani a domenica in ricordo di Ghergo

Dal domani al domenica 2024 Montefano si trasformerà in un palcoscenico dedicato alla fotografia contemporanea grazie alla IX Edizione del Festival di Fotografia dedicato ad Arturo Ghergo, sotto la direzione artistica di Denis Curti (nella foto), fotografo, scrittore e curatore di mostre di fotografia e arte contemporanea. Per tre giorni artisti, appassionati e professionisti si riuniranno per celebrare l’arte fotografica attraverso un programma ricco di eventi, mostre, letture portfolio e incontri con alcuni tra i più importanti protagonisti del panorama fotografico internazionale.

La manifestazione prenderà il via domani, con una serata di benvenuto realizzata in collaborazione con Scattolini Studio di Loreto. Alle 19 nello studio, si terrà la presentazione del libro “Intelligenza artificiale e fotografia”, scritto a quattro mani da Alessandro Curti e Alessio Fusi, lavoro che esplora l’incontro tra tecnologia e fotografia, aprendo riflessioni su come l’AI stia trasformando l’approccio creativo e tecnico degli artisti visivi. La giornata di sabato inzia con le tradizionali Letture Portfolio, che si terranno dalle 9 alle 11 nella suggestiva piazza di Montefano.