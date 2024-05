Fototeca, 8mila euro nel 2024 per la rinascita

Fototeca comunale chiusa da anni nonostante la sua importanza sul piano della conservazione della memoria storico-culturale del territorio, adesso ci prova ‘Percorsi Visivi’ (già Gruppo Fotoamatori Civitanovesi) a restituirla alla città. Hanno proposto al Comune un programma che prevede la catalogazione e l’inventariazione, l’aggiornamento della documentazione gestionale e della modulistica per la fruizione esterna, lo studio di una strategia di promozione e divulgazione e d una nuova immagine coordinata, oltre all’attivazione di canali web e social. L’amministrazione ha accordato contributi finanziari a Percorsi Visivi per avviare e portare avanti il progetto di rimettere in attività la Fototeca comunale-Centro Comunicazioni Visive ‘Paolo Domenella’: 8.174 euro per il 2024, 12.200 euro per il 2025 e altrettanti per il 2026.