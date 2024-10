Fotovoltaico, progetto sotto osservazione

"È attualmente in corso la procedura di valutazione per la costruzione di un impianto fotovoltaico in contrada Torrenova. La richiesta è stata effettuata dall’azienda milanese Vse srl, che ha a disposizione un terreno in quell’area. Esprimiamo profonda preoccupazione, poiché si ritiene non idoneo il sito individuato, sia per la presenza di abitazioni che si troverebbero a ridosso dell’impianto, sia per l’impatto che avrebbe a livello paesaggistico".

A sollevare il caso è stata l’amministrazione comunale di Potenza Picena guidata dal sindaco Noemi Tartabini, che ieri ha reso pubblica la vicenda con una nota diffusa sui social network. E adesso è tanta la preoccupazione sollevata dalla giunta per quell’impianto che potrebbe sorgere nella zona nord di Porto Potenza, al confine con Porto Recanati. "Purtroppo, il nostro ente non ha a disposizione gli strumenti normativi per negare l’autorizzazione al privato – precisa l’amministrazione potentina –. La legge infatti consente la realizzazione di questa tipologia di impianti su suolo agricolo e a ridosso della rete viaria autostradale. L’iter è complesso e coinvolge numerosi soggetti: in primis la Provincia che, attraverso il settore gestione del territorio e ambiente, è l’ente coordinatore del procedimento, e responsabile della convocazione della conferenza dei servizi chiamata a esaminare la richiesta di installazione fatta dalla ditta".

Ma al contempo il Comune di Potenza Picena non si dà per vinto, anche perché potrebbero esserci diversi sviluppi sulla questione. "A seguito di una prima valutazione del progetto presentato – riprende l’amministrazione –, la Soprintendenza ha imposto delle prescrizioni estremamente rigide all’azienda, per favorire la salvaguardia del territorio. Prescrizioni che hanno indotto la Vse srl a chiedere un riesame al segretariato regionale. Tale richiesta è stata respinta. A oggi la vicenda potrebbe avere differenti evoluzioni: la Vse srl potrebbe adattarsi alle prescrizioni date dalla conferenza dei servizi, nonostante queste rendano l’investimento molto oneroso e poco vantaggioso. Oppure, al contrario, potrebbe ritirare il progetto o ancora, in alternativa, presentare ricorso agli organi competenti, il Tar, sostenendo la non necessità di adeguarsi alle prescrizioni. La cittadinanza sarà tempestivamente informata sugli ulteriori sviluppi della questione".

Giorgio Giannaccini