Fp Cgil, confermato John Palmieri

John Palmieri è stato confermato segretario generale della Fp Cgil di Macerata, il settore della Cgil che si occupa dei dipendenti della pubblica amministrazione (autonomie locali, sanità e funzioni centrali) e dei servizi (igiene ambientale, settori socio sanitari pubblici e privati). Palmieri prosegue con il secondo mandato dopo l’elezione del 2018, votato all’unanimità dalla nuova assemblea generale di categoria che scaturisce dal percorso congressuale della Cgil. La Fp Cgil Macerata indica subito come prioritario per il paese il rilancio del sistema welfare pubblico e universalistico: solo il potenziamento del sistema dei servizi, con adeguati investimenti e tutele per il personale pubblico e privato che vi opera, può infatti consentire di rendere pienamente esigibili i diritti di cittadinanza elencati nella Costituzione.

re. ma.