’Fra le Porte’: la lista delle richieste urgenti

Accolta la proposta partita dal sindaco Antonio Bravi e dall’assessore al Commercio, Mirco Scorcelli, di una rappresentanza di due cittadini per ogni comitato di quartiere agli incontri con l’Amministrazione comunale, questo per meglio snellire i lavori e prendere decisioni in tempi brevi. È il caso proprio in questi giorni degli incontri che si susseguono per mettere a punto l’iniziativa di "Recanati a colori", corteo dei vari rioni per le vie del centro, in programma il 21 aprile. Ma questo metodo di lavoro non impedisce ai vari comitati di muoversi per proprio conto per iniziative legate ai problemi del quartiere o delle singole vie. Particolarmente attiva, in questo periodo, è l’associazione "Fra Le Porte", nata da pochissime settimane, che racchiude via Calcagni e via Cavour in pieno centro storico. Fra i tanti comitati è quello che annovera quasi 22 attività commerciali oltre ai tanti residenti che da tempo aspettano di far sentire la propria voce su viabilità, segnaletica stradale, arredo, decoro urbano e pavimentazione. Riuniti in assemblea hanno stilato un elenco di cose da fare e da sottoporre al sindaco e all’assessore con specifica delega. Intanto, strappare il patrocino per l’attività di Pasqua, una caccia al negozio attraverso la soluzione di indovinelli con premi finali per i vincitori e per tutti i partecipanti. Poi si entra nelle richieste concrete: rimozione dei paletti ancora presenti in via Calcagni e via Cavour, sostituirli con l’indicazione di un passaggio pedonale a terra. Inoltre, il permesso a tutti i commercianti di poter entrare in centro nell’orario della ztl, un problema che si pone soprattutto con l’inizio della buona stagione e sino a metà settembre. Favorire altresì ai fornitori di poter eseguire le operazioni di carico e scarico senza il pericolo di incorrere in sanzioni da parte della Polizia municipale. Infine, almeno per questa prima tranche di richieste, la possibilità per tutti gli automobilisti di godere di una sosta breve e l’aggiornamento, ritenuto urgente, di Google Maps. I residenti sentono anche la necessità di mettere mano al rifacimento del sistema fognario e della pavimentazione in via Moroncini, una via parallela a via Calcagni, collegata ad essa sia in entrata che in uscita. Qualcuno ha fatto osservare poi la necessità di installare degli specchi parabolici per mettere in sicurezza le uscite da piazzale Giordani e da via Moroncini in via Calcagni e da via Belvedere in via Cavour. Il problema sicurezza è un capitolo a parte causato da atti di vandalismo e da piccoli fenomeni di consumo e spaccio di droga, il quale sarà oggetto a breve di una specifica richiesta di incontro.

Asterio Tubaldi