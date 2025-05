Fra Mario beatificato. Domani il sigillo

Domani, alle 17.30, nella basilica di San Nicola a Tolentino si svolgerà la chiusura della fase diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione del "servo di Dio" Mario Gentili, religioso dell’ordine di Sant’Agostino. Ci sarà l’ultima sessione del Tribunale dell’Inchiesta, presieduta dal vescovo di Macerata Nazzareno Marconi, nella quale si sigillano gli atti processuali contenenti le prove sulla vita e le virtù del servo di Dio. Alle 18.30 santa messa di ringraziamento presieduta da monsignor Marconi e concelebrata dal priore provinciale padre Gabriele Pedicino (priore della Provincia d’Italia degli agostiniani) e da padre Josef Sciberras, postulatore generale, con la comunità agostiniana e altri sacerdoti. La fase diocesana per la canonizzazione di fra Mario Gentili (Colmurano 1928 – Tolentino 2006) era iniziata quattro anni fa, il 9 maggio 2021. Nel 2014 padre Marziano Rondina era stato nominato, dal consiglio provinciale agostiniano, padre curatore della causa di beatificazione; ha scritto due libri "Fra Mario, la via della semplicità e della gioia" (edito dalla Biblioteca Egidiana presentato nel maggio 2017) e "Sei sempre nel nostro cuore - La via di fra Mario Gentili scritta dall’affetto e dalla gratitudine di chi lo ha conosciuto e lo sente ancora vicino e presente", che riporta le testimonianze della gente.

"Sono cinquanta le testimonianze giurate al tribunale ecclesiastico – spiega padre Rondina – oltre a cento scritte. Le persone continuano a pregare e a recarsi sulla tomba di fra Mario (nel cimitero di Tolentino, dove si trova la cappella degli agostiniani). È importante chiedere la sua intercessione presso Dio per avere grazie e miracoli. La commissione storica, da me presieduta, consegnerà a Roma tutta la documentazione raccolta. La chiesa ha approvato le virtù evangeliche. Ora, chiusa la fase diocesana, c’è la fase romana, della chiesa universale con il Papa". Saranno presenti anche i sindaci Mauro Sclavi di Tolentino e Mirko Mari di Colmurano, paese natale del frate, oltre al parroco don Eugenio Tordini. Fra Mario Gentili è vissuto e ha operato sempre nel santuario di san Nicola di Tolentino, eccetto un semestre del 1948 trascorso nel convento di san Giacomo Maggiore a Bologna. Ha esercitato un prezioso servizio: l’accoglienza ai pellegrini e ai turisti, maturando "un’esemplare testimonianza di amore a Cristo e alla Chiesa". Un uomo minuto di statura, ma di grande cultura. Sapeva tutto sulla basilica di San Nicola, ma anche di Roma, dei Musei Vaticani. Organizzava pellegrinaggi mensili a cui partecipava personalmente, arricchendo i fedeli e se stesso. Il suo stile di vita era improntato alla bontà, anzitutto quella riconosciuta come dono di Dio.

Lucia Gentili