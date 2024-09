"Fra Tommaso e padre Matteo". Il convegno sui due missionari oggi alla basilica di San Nicola

"Fra Tommaso e padre Matteo, in Asia diplomatici del Vangelo" è il titolo del convegno che si terrà oggi alle 21.15 nella basilica di San Nicola a Tolentino, per conoscere meglio due missionari marchigiani: il francescano Tommaso da Tolentino e il gesuita maceratese Matteo Ricci. Relatori saranno padre Gianni Criveller, sinologo, storico e teologo nonché direttore del centro missionario PIME di Milano, e Dario Grandoni docente UNIPM e presidente della Fondazione Internazionale padre Matteo Ricci . "Dovrò mettere a confronto – spiega padre Criveller – due figure marchigiane che hanno operato in epoche diverse e che hanno come destinazione finale la Cina. Tommaso da Tolentino era coinvolto nelle vicende del Movimento degli Spirituali, seguendo la mentalità del Medioevo per cui si voleva una chiesa che tornasse allo spirito delle origini. Differente è la missione di Matteo Ricci, moderna, fatta di progetti, iniziative e cultura". "Il mio intervento – dice Dario Grandoni – si intitola “Padre Matteo Ricci, un ponte o un modello?“; ho accettato questo titolo perché ormai da sempre Matteo Ricci è definito in entrambe i modi. Credo che queste definizioni siano facce di una stessa medaglia. Mi soffermerò sul concetto di diplomazia, un termine a mio parere abbastanza abusato. È vero che Matteo Ricci è definito l’ambasciatore dell’Europa, ma puntava a una forma più alta e completa di diplomazia, quella che si fonda sul bene comune, quella che io chiamo, piuttosto, evangelizzazione. Parlerò – conclude Grandoni – anche del gesuita maceratese come personaggio attuale, oltre che moderno". Il convegno è organizzato dal Comitato per le celebrazioni in memoria del beato Tommaso da Tolentino e ha il sostegno del Santuario Basilica di San Nicola e del Sermit.

Paola Olmi