Fragili di fronte alla guerra: Libellula d'oro a Pollenza per Zagaglia

Gabriella Zagaglia di Pollenza ha trionfato alla Settimana della Creatività di 50&Più nella categoria "Poesia". Le premiazioni del concorso nazionale, 41ª edizione, si sono tenute dall’11 al 16 luglio ad Assisi. Per la categoria "Poesia", una delle prestigiose cinque Libellule d’oro, è stata assegnata alla pollentina Zagaglia. La giuria che ha assegnato il premio era composta da letterati e poeti di grande rilievo: Elio Pecora, Renato Minore, Enrico Valenzi. La Zagaglia, pur essendo eclettica, coltiva la passione per la poesia fin da bambina. Il suo primo concorso poetico vinto, risale all’età di 10 anni. In seguito vince: 2012 premio "G.Angeli"; 2016 premio "Luigi Della Rocca"; 2018 premio "Nessuno legge"; "2019 premio "N. Del Pizzo": 2019 premio "Clepsamia" saggistica. Nell’ambito del concorso 50&Più: 2017 Farfalla d’oro poesia; 2018 Farfalla d’ora narrativa e Superfarfalla poesia; 2019 Libellula d’ora narrativa; 2020 Superfarfalla narrativa; 2022 Menzione speciale poesia e nel 2023 Libellula d’oro poesia. Quest’anno la poesia presentata al concorso "Inutilità" parlava di amarezza, impotenza, dolore. Tutto quello che la guerra può raccontare e che la poesia può raccogliere ed elevare con le parole, ad un livello più alto di ogni tragedia umana. "Poesia come presa di coscienza della nostra fragilità, della nostra ’inutilità’ di fronte all’orrore che solo la guerra può generare, ma anche come speranza di un mondo migliore", ha spiegato la Zagaglia. Classe 1959, ha lavorato in strutture sanitarie pubbliche e private come terapista e psicomotricista. È stata per due anni docente universitaria all’Università Politecnica delle Marche. Ha pubblicato, per la poesia, "Se uccidi un Angelo" (casa editrici Kimerik) dedicata alle donne, alla violenza, ai desideri, all’amore; mentre per la saggistica "La So-Stanza dei sogni" (Vj Edizioni). Collabora con la rivista antropologica "Diamantide". Il Concorso 50&Più quest’anno ha visto la partecipazione di 205 artisti, iscritti anche a più categorie, per 248 opere. A tutte le opere sono state assegnate le Farfalle 50&Più, mentre cinque componimenti per ogni categoria (prosa, poesia, pittura e fotografia) sono stati selezionati dalla giuria e premiati con la Libellula 50&Più.

Lucia Gentili