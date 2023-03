Fragilità nei giovani, incontri formativi

È possibile capire le fragilità dell’adolescenza? Si possono supportare giovani e adulti nella riabilitazione psicosociale delle dipendenze patologiche? La Pars di Corridonia è convinta che questo sia un percorso possibile quanto necessario. E organizza tre incontri di formazione nell’ambito del progetto E-care (sostegno domiciliare a giovani e adulti con comportamenti di dipendenza nel territorio dell’Ast di Macerata). Il primo appuntamento è questo venerdì, in modalità online, dalle 10 alle 13; protagonista il dottor Davide Comazzi e il titolo dell’incontro è "Il ritiro sociale in adolescenza". "Un’occasione unica per comprendere un fenomeno che oggi più che mai preoccupa i genitori di figli adolescenti e preadolescenti, e che dopo il Covid si è ingigantito notevolmente", spiegano i promotori. Si prosegue poi venerdì 14 aprile, in presenza, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 con un incontro dal titolo "Il coaching e la riabilitazione psicosociale nelle dipendenze patologiche", tenuto dal dottor Diego Saccon. Il terzo incontro, infine, si terrà venerdì 28 aprile, modalità online dalle 10 alle 13, e sarà tenuto dal prof. Gustavo Pietropolli Charmet su "Il bilancio evolutivo in adolescenza". Questi appuntamenti sono gratuiti e richiedono esclusivamente la prenotazione, che può avvenire contattando la coordinatrice del progetto, la dottoressa Irene Costantini, scrivendo al 3423995950 o a [email protected] entro e non oltre questo giovedì.