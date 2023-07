"Fragilità: Porto Recanati, Pd: "Politica non deve cavalcare l'onda"".

"Vanno evitate strumentalizzazioni, perché la politica non dovrebbe mai cavalcare le fragilità delle persone ma dovrebbe creare spazi di confronto, in maniera trasparente. Non è corretto approfittarsi di queste persone per il proprio tornaconto politico". È il commento di Alessandro Palestrini, segretario del Pd portorecanatese, in merito al corteo di protesta che sabato aveva visto oltre cento residenti dell’Hotel House marciare fino a palazzo Volpini. "Stando al documento consegnato al sindaco Andrea Michelini, sembra che la richiesta principale dei residenti sia quella di non opporsi all’elezione di Luca Davide (coordinatore cittadino delle Lega, ndr) come amministratore del condominio – scrive Palestrini –. Su questo siamo d’accordo, serve un amministratore al più presto e lo ha chiesto anche il sindaco Michelini. Ma non è la politica, né la giunta che ha il compito di nominare gli amministratori condominiali. L’ultima amministratrice è stata nominata del tribunale di Macerata, per questo mi auguro che presto il tribunale individui un amministratore competente".