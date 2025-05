Frana agli Zoccolanti, via ai lavori

Prenderà il via a giugno l’opera mirata al ripristino del dissesto lungo la scarpata che si trova sulla strada provinciale Corridoniana, nella zona degli Zoccolanti. Un intervento da 180mila euro per il quale la Provincia di Macerata ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di risanamento della frana, che dovrebbero durare poco più di 100 giorni, verificatasi a seguito dell’intensa ondata di maltempo del maggio 2023 che aveva costretto anche il Comune di Corridonia a evacuare, in via precauzionale, l’immobile che si trova in prossimità della scarpata.

"Dopo un’attenta analisi dei tecnici della Provincia, è stato progettato un particolare intervento mirato a garantire la stabilità del versante e la sicurezza dell’area – spiega il presidente Sandro Parcaroli –. Sappiamo i tanti disagi che alcune famiglie hanno dovuto sopportare in questi anni, ma non ci siamo mai dimenticati di loro. I nostri tecnici si sono messi subito al lavoro per realizzare un progetto che guardasse non solo all’immediato, ma potesse garantire sicurezza all’intera area anche nel futuro, viste le piogge sempre più consistenti sui nostri territori. La Provincia si è confrontata con il Comune di Corridonia e, ora che sono state trovate le risorse necessarie, siamo pronti ad aprire il cantiere".

Per il ripristino della scarpata e della corte alla sua sommità si prevede di realizzare un’opera di sostegno in acciaio posta su due livelli, ognuno alto circa tre metri, in modo da proteggere il terreno dal degrado nel tempo e incrementare la pendenza della scarpata in maniera controllata, tutto ciò su un fronte di circa 18 metri. Inoltre sarà curato il sistema di deflusso delle acque superficiali, sempre per evitare ulteriori fenomeni di erosione.