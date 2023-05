Frana: altri sopralluoghi nel palazzo

Bisognerà attendere la relazione dei vigili del fuoco per capire come procedere riguardo lo smottamento del terreno, causato dalle recenti piogge, che ha reso necessario lo sgombero di tre famiglie da una palazzina in zona Zoccolanti (vicino all’ippodromo ’Martini’), proprio sopra la strada provinciale. "Siamo in attesa delle risultanze tecniche – ha dichiarato il sindaco Giuliana Giampaoli – i vigili del fuoco hanno svolto ciò che era nelle loro competenze, compreso lo sgombero già avvenuto. Ora, facendo fede al loro verbale, in cui si rileverà lo stato dell’arte dello smottamento che si è verificato alla base dell’immobile, si procederà con degli approfondimenti tecnici sia sulla scarpata sia sulla casa, dopodiché si deciderà come agire. Per quanto concerne il nostro compito, emetteremo un ordinanza di mantenimento dello sgombero in via cautelativa finché non avremo i risultati di questa indagine – ha precisato -. Se il problema riguarda solo il terreno sottostante potrebbe essere temporanea, altrimenti se sarà proprio l’edificio a presentare delle criticità i tempi si allungherebbero, però non possiamo dirlo in nessun modo se non in seguito ai sopralluoghi tecnici comunali, ma anche delle perizie degli ingegneri che verificheranno la situazione". In totale sono sei le persone evacuate, ed è stato tempestivo l’intervento di Protezione civile, Polizia locale e operai comunali, che hanno già ripulito la sede stradale dai detriti. "Nell’immediato le famiglie hanno trovato una sistemazione autonoma – ha affermato il primo cittadino - l’intervento del Comune è consistito nel mettere dei teli di copertura lungo la scarpata in modo che nulla potesse scendere a valle, considerando anche l’allerta gialla che è stata emanata per domani (oggi, ndr). La via è stata quindi liberata poi in merito alle opere di messa in sicurezza c’è stato anche il coinvolgimento della provincia in quanto strada provinciale".

Diego Pierluigi