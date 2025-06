Frana in via Mattei, partono i lavori. Cambia la viabilità

Mercoledì prenderanno il via i lavori sul tratto franato di via Mattei (nella foto). Sarà realizzata una palificata di contenimento, il rinterro e riempimento della scarpata. Il tratto a scendere da via Roma alla rotatoria di via Tucci da dopodomani sarà inibito al transito.

"Nei mesi scorsi era stata completata la prima fase del complesso intervento, con la ricostruzione del tratto di fognatura principale con la realizzazione della condotta e del pozzo di scarico nonché di quello a torre per ispezione – interviene l’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori –. Poi la scelta di posticipare al termine dell’anno scolastico il secondo e finale intervento. Una scelta frutto di uno studio condiviso tra l’ufficio tecnico e la Polizia locale".

Per consentire l’esecuzione dei lavori il comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza, in vigore da mercoledì prossimo al 30 giugno, per regolamentare la circolazione stradale. L’ordinanza prevede: via Mattei, nel tratto compreso tra via Roma direzione via Tucci, divieto di transito eccetto residenti di via Mattei, contrada Fontescodella dal civico 42 al 44 e veicoli della ditta incaricate dei lavori e circolazione consentita per gli autorizzati solo per recarsi nelle rispettive proprietà private, divieto di transito con sbarramento fisico nel tratto compreso tra il sottovia ferroviario e la rotatoria che interseca via Tucci per l’istituzione dell’area di cantiere delimitata. In via Roma, obbligo di proseguire dritto e conseguente chiusura della corsia di canalizzazione per tutti i veicoli provenienti dal quartiere Collevario con direzione Macerata.