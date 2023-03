Frana in via Verga Sistemazione della strada, progetto da 600mila euro

Sono partiti in questi giorni, con l’inserimento dei pali di contenimento nel terreno, i lavori per sistemare via Verga, nel tratto che si trova sopra il campo sportivo, da anni in balìa di una frana che stava diventando sempre più evidente, tanto da mettere a rischio la sicurezza degli automobilisti. Il progetto definitivo dell’intervento, per un importo complessivo di 632mila euro, era stato approvato lo scorso anno dalla giunta a seguito di una serie di indagini geologiche e geotecniche che hanno consentito di individuare le cause del dissesto.

Nel corso degli ultimi decenni, infatti, erano stati fatti diversi interventi che però non avevano consentito di eliminare il problema dei cedimenti. Ora, invece, il Comune ha previsto di realizzare una paratia sul bordo della scarpata, per un’estensione di oltre 85 metri, collegata da un cordolo di coronamento sul quale si svilupperà un marciapiede a sbalzo munito di barriera-parapetto.

Oltre al ripristino della strada, quindi, sarà ampliata la dotazione dei marciapiedi nel tratto tra i giardini pubblici e l’accesso agli impianti sportivi per dare continuità ai percorsi esistenti, verrà migliorata la fermata dell’autobus e ridefinito il passaggio pedonale, eliminando le barriere architettoniche.

Per consentire alla ditta di procedere più celermente con i lavori, però, da questa settimana via Verga sarà chiusa al traffico. Da mercoledì e fino all’8 aprile, infatti, sarà in vigore l’ordinanza della polizia locale che prevede il divieto di transito in via Verga con sbarramento, dal civico 48 a intersezione con via Ungaretti, eccetto residenti e mezzi di soccorso, direzione obbligatoria a destra verso via Ungaretti per tutti i veicoli, eccetto residenti da civico 48 a 52 e direzione obbligatoria a sinistra verso via Cardarelli, per tutti i veicoli, eccetto residenti da civico 48 a 52, impianti sportivi e Madison village. In via Ungaretti scatta il senso unico a salire da via Verga verso via Cardarelli per tutti i veicoli, mentre in via Cardarelli e Bartolini ci sarà il divieto di transito (eccetto residenti) fino all’intersezione con via Ungaretti.