Frana pericolosa, ricostruzione impossibile: "Va spostata tutta la frazione di Nibbiano"

Un’intera frazione da evacuare. Una doccia fredda, così la definisce il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli, la notizia comunicata agli abitanti della frazione di Nibbiano. Lunedì si è svolto un incontro con i proprietari delle case, ai quali è stato comunicato l’esito dello studio di approfondimento del movimento franoso che interessa l’area. Presenti alla riunione il commissario Guido Castelli, il direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione Marco Trovarelli, oltre al sindaco Roberto Lucarelli, al vicepresidente dell’assemblea regionale Gianluca Pasqui e al professore dell’Università di Chieti-Pescara, Nicola Sciarra. "Nibbiano - spiega il primo cittadino - è composta da circa 15 abitazioni, tra prime e seconde case. Effettivamente residenti sono 5 o 6 nuclei familiari. Essendo a conoscenza della presenza di una frana nella frazione, già ipotizzata nella microzonazione di terzo livello effettuata nel 2020, che segnalava la pericolosità dell’area, la mia Amministrazione ha richiesto un ulteriore approfondimento nel 2022". Infatti, con la presentazione del Piano attuativo per la frazione, una possibile pericolosità era stata rimarcata tanto da portare alla necessità di ulteriori studi per accertarsi che la ricostruzione nell’area potesse avvenire in sicurezza. Quest’ultimo studio, condotto dall’ingegner Francesco Massa e dal geologo Massimo Mangifesta, che si sono avvalsi della collaborazione del professor Nicola Sciarra, ha certificato la pericolosità della zona. La frana preesistente al sisma, infatti, è stata ulteriormente aggravata dalle scosse del 2016, con un rischio elevato per l’intera area dell’abitato. Uno studio che era stato condotto anche su altre frazioni come Sant’Erasmo e Arnano dove, al contrario, non sono emerse particolari criticità. Nibbiano dovrà quindi essere evacuata e le abitazioni delocalizzate, sia quelle inagibili che quelle agibili già riparate dopo il sisma. "Dobbiamo consentire ai cittadini di vivere in case sicure - afferma Castelli - impegnandoci per alleviare gli enormi disagi che queste famiglie si trovano ad affrontare. Insieme all’Amministrazione valuteremo gli strumenti derogatori più idonei a garantire una delocalizzazione equa per tutti, anche per chi aveva già presentato il progetto di ricostruzione o aveva terminato i lavori di riparazione della propria abitazione". L’intenzione dell’amministrazione sarebbe quella di analizzare ogni singola situazione: "La nostra linea - spiega Lucarelli - è quella di dare a tutti ampia libertà di scelta laddove le norme lo permettano. Quello che è strano è essere arrivati a una tale conclusione così tardi. Le indagini andavano fatte prima, per gli abitanti è stata una doccia fredda ma noi saremo al loro fianco".