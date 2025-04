Francesco De Gregori in concerto a Sferisterio live

Macerata, 16 aprile 2025 – Il 6 settembre Sferisterio live porta a Macerata Francesco De Gregori con “Rimmel 2025”. Il titolo del tour del cantautore romano riprende quello del suo album del 1975, ormai diventato un cult della musica italiana, e comprende brani come Pablo, Buonanotte Fiorellino e la stessa Rimmel.

Il tour “Rimmel 2025” continuerà con “Teatri palasport club” dall’autunno con una serie di concerti nei teatri italiani, in programma tra ottobre e novembre, per poi proseguire nei palasport di Milano e Roma a dicembre dello stesso anno. Per chiudere questo viaggio musicale, a gennaio e febbraio 2026, De Gregori si esibirà nei club, riportando la sua musica in un’atmosfera più intima e raccolta.

I biglietti per assistere al concerto di De Gregori, che in ambito organizzativo vede la collaborazione della Elite Agency Group e Alhena Entertainment (info: 0871 685020), saranno in vendita già da oggi, mercoledì 16 aprile, alle 16 su www.ticketone.it e alla Biglietteria dei Teatri in piazza Mazzini, 10 a Macerata. Questi i prezzi (diritti di prevendita inclusi): Platino 92,00 euro, Oro 89,00 euro, Verde 82,00 euro, Blu 79,00 euro, Rosso 75,00 euro, Giallo 70,00 euro, Balconata in piedi 60,00 euro.

Gli altri ospiti della rassegna Sferisterio live saranno Gianna Nannini e Diodato, rispettivamente il 13 e il 14 agosto; Francesco Gabbani il 22 e Massimo Ranieri il 23. Seguiranno Serena Rossi il 27 e Steve Hackett il 5 settembre. Ci saranno poi gli spettacoli di Edoardo Leo il 14, di Maurizio Battista il 19 e il concerto di Edoardo Bennato il 20.