Francesco è campione di matematica

Grande soddisfazione per Francesco Mariotti, della classe 5° C del liceo scientifico "Galilei", ha conquistato la medaglia d’oro alle finali nazionali delle Olimpiadi della matematica, bandite come "Campionati di matematica" dal Ministero dell’Istruzione e del merito. Lo scopo principale della manifestazione è quello di avvicinare gli studenti al tipo di problem solving che un matematico di professione incontra nel suo lavoro, e di mostrare ai ragazzi una matematica diversa, forse più interessante di quella che incontrano in aula e che di sicuro non si riduca all’applicazione meccanica di formule.

Questa iniziativa si svolge regolarmente in Italia dal 1985, ed è quindi la più antica e seguita tra le olimpiadi scientifiche a livello nazionale: quest’anno segna la quarantesima edizione della Gara nazionale individuale. Al giovane studente maceratese sono andati i complimenti della dirigente scolastica del liceo Roberta Ciampechini e anche della referente del progetto "Olimpiadi della matematica del "Galilei", la professorezza Sabina Ascenzi. La medaglia d’orò è davvero un bel risultato per il giovane studente, ma anche per la scuola che ha rappresentato.