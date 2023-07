Francesco Montanari a Matelica: Domani "Menecmi" di Plauto

L’attore Francesco Montanari sarà protagonista domani sera di "Menecmi", ispirata alla celebre commedia di Plauto, in programma a partire dalle 21.30 ai giardini degli uffici comunali in via Spontini, nell’ambito del cartellone del Tau, i Teatri Antichi Uniti. Lo spettacolo, tradotto da Sacha Piersanti e adattato da Arianna Mattioli, con la regia di Enrico Zaccheo, mette in scena la storia di due gemelli, separati dalla nascita, che finiscono con l’incontrarsi dopo lunghe peripezie, generando una serie di divertenti scambi ed equivoci. Come spiegato dagli autori e dal regista "quanto accade in questa storia genera inevitabilmente nello spettatore un sentimento di ilarità per il carattere grottesco degli eventi, ma al tempo stesso innesca un meccanismo catartico per la verosimiglianza, certo sempre relativa, combinata com’è a momenti gustosamente paradossali, delle situazioni che avvengono ai protagonisti. Si tratta infatti di una commedia che nasce da un torto e termina con la riparazione dello stesso, che presta il fianco alla risata semplice ma non si nega alla riflessione ben si adatta ad un racconto narrativo che vada oltre il semplice ‘spiegare’ lo scritto: il tentativo è di entrare nella vicenda per estrarne il mito e confrontarlo con noi, con noi intesi come uomini di oggi". I biglietti dello spettacolo sono acquistabili nelle prevendite Amat, telefonando allo 071-2072439, su Vivaticket, oppure al botteghino del Teatro Piermarini ( 0737.85088) dalle 17 alle 20. La biglietteria dei giardini sarà aperta la sera dello spettacolo dalle 20.30.

Matteo Parrini