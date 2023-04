Francinella va in pensione, Latini nuova comandante della polizia municipale

MORROVALLE

Cambio della guardia al Comando di polizia municipale di Morrovalle. Dopo 12 anni di servizio, la comandante Caterina Francinella va in pensione e il suo posto verrà ricoperto da Cinzia Latini, proveniente da Civitanova, dove ha rivestito il ruolo di vicecommissario e nel 2019 ha ricevuto anche un encomio da parte della Regione per essere prontamente intervenuta, insieme a un collega, per salvare un uomo in bici aggredito in strada da due malviventi. Il passaggio di consegne è stato celebrato in Comune alla presenza del sindaco Andrea Staffolani "Esprimo il mio ringraziamento al comandante Francinella per aver svolto in questi anni un incarico tanto importante quanto delicato con grande passione e professionalità, sempre al servizio dei cittadini – ha affermato –. L’auspicio è quello di proseguire sul solco tracciato in questi anni anche con la nuova comandante Latini, cui faccio il mio augurio di buon lavoro". "Lascio questo ruolo con assoluta serenità – ha dichiarato la comandante uscente – ho sentito tanto affetto in questi giorni sia dai colleghi che dagli amministratori e ne sono stata piacevolmente sorpresa. Credo di aver fatto il massimo per le mie capacità, non ho alcun rammarico".