Franco racconta Circe: una dea tra immagini e territorio

Il fascino e le suggestioni che rendono seducenti le ipotesi sull’origine di Cingoli, si riproporranno coinvolgenti domani, nell’ultimo incontro della rassegna dedicata alle "Domeniche a Santo Spirito", organizzata dal Comune programmando appuntamenti di storia, lettere e arti, ospitati nell’elegante spazio dell’Auditorium che figura nel titolo dell’iniziativa.

Avrà inizio alle 17 la conferenza che la professoressa Cristiana Franco terrà su "Itala Circe. Avventure e viaggi di una dea fra immagini, testi e territorio". Docente ordinario di Filologia classica a Siena, nell’Università per stranieri, Franco è un’importante studiosa del mito antico e autrice con Maurizio Bettini, per la casa editrice Einaudi, del prestigioso libro "Il mito di Circe", testo fondamentale per un’integrazione culturale inerente alla straordinaria figura della leggendaria divinità.

Per la topografia ufficiale, Cingoli sorge sul monte Circe: che vi sia stata lì fondata proprio da quella maga, è stato l’argomento delle molteplici divagazioni di letterati fin dal Seicento, di ricorrenti ipotesi, d’interessanti trattazioni. Un fatto è certo: l’intervento della professoressa Cristiana Franco, autorevole erudita, si annuncia particolarmente significativo, atteso e di spiccato interesse per l’intero territorio, inserendosi nella variegata e plurisecolare orditura della tradizione cingolana.

Gianfilippo Centanni