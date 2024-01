L’ex pilota Franco Uncini: "A 68 anni mi rimetto in gioco, non lascio il mondo delle moto"

Maceraata, 1 gennaio 2024 – “Sono pronto a rimettermi in gioco". Franco Uncini, nel 1982 campione del mondo di moto nella classe regina, torna in pista, dopo avere lasciato nel 2022 il ruolo di safety officer, che per moltissimi anni lo aveva reso la persona più importante per la sicurezza dei piloti. "Da domani – spiega il recanatese Uncini, classe 1955 – sarò il consulente della Stlea, società pescarese che progetta o modifica circuiti. Poi in alcune occasioni continuerò a frequentare il circuito come steward appeal, figura a cui ricorre il pilota e che può confermare o annullare le penalità inflitte dagli steward".

Uncini, lei che aveva le giornate piene come si è sentito ad avere tanto tempo libero, dopo avere lasciato l’impegno di responsabile della sicurezza?

"Sono stato coinvolto dalla Federazione come steward appeal e ho fatto tre Gp, la prossima stagione penso di farne 5-6. Sono stato un po’ in vacanza, ma non più di tanto. Sono stato comunque super attivo tutto l’anno e non ho provato la sensazione di non fare nulla".

Non c’era il rischio che potesse pentirsi di questa scelta?

"Era arrivato il tempo: troppo lavoro, tanti viaggi e impegni. Un po’ ero scoppiato. Quest’anno ho avuto da fare ma senza la pesantezza data dal lavoro fino al 2022. Mi sono tranquillizzato, ho guardato più a me stesso. Diciamo che ho fatto il tagliando e sono pronto a rimettermi in gioco, non sarà un impegno gravoso anche perché a una certa età occorre rallentare".

Una squadra privata con lei in pista e formata da suo padre, un fratello team manager, da sua madre come cuoca e tanti collaboratori recanatesi. È una storia d’altri tempi?

"Tra loro c’era Mario Ciamberlini, un amico e uno straordinario meccanico. Oggi non c’è più spazio per simili esperienze, ci sono i piloti ufficiali, le moto non sono più in vendita mentre allora potevano essere acquistate per allestire un team".

In quegli anni dimostrò che anche un team privato può togliersi grandi soddisfazioni.

"Eravamo una squadra familiare che ha fatto qualcosa di eclatante: nel 1979 siamo arrivati quinti davanti a piloti ufficiali, l’anno successivo quarti salendo due volte sul podio. Eppure nel 1981 non sono riuscito a fare parte dei piloti ufficiali".

Però l’anno successivo con la Suzuki ha vinto il mondiale nella 500. Quale immagine le salta in mente pensando al 1982?

"Quella del titolo mondiale, il raggiungimento di un sogno. E poi conservo l’immagine bellissima del rientro a Recanati dove i miei concittadini mi fecero una sorpresa gigantesca con una festa. Non c’erano i cellulari, ma solo con il passaparola riuscirono a radunare moltissime persone. Ancora oggi incontro sconosciuti che mi dicono di essere stati tra quelli in piazza, sembrava che ci fosse il mondo intero".

Cosa le è rimasto di quella impresa?

"Le tante persone che ancora oggi si ricordano di quel successo e che mi trattano da campione del mondo. Hanno un certo tipo di rispetto che mi gratifica, perché vuol dire che qualcosa di molto bello è rimasto".

È stato per 19 anni l’ultimo italiano a vincere il titolo, poi è arrivato Valentino Rossi.

"È stato un piacere essere detronizzato da lui, anche se pensavo che perlomeno sarebbe durata più a lungo la mia supremazia nelle Marche".

Come si riesce a cancellare il ricordo del terribile incidente di Assen in cui rischiò la vita e guardare avanti?

"È stato un qualcosa che ho voluto far apparire come se niente fosse, sono invece situazioni che pesano, uno dei motivi per cui ho deciso di smettere dopo due stagioni, pur competitivo anche se non vincente".

Come riesce un pilota a essere impermeabile alle paure dei genitori o della moglie quando sale in sella?

"La tensione vera è poco prima della partenza, quando si riflette su cosa si è fatto durante weekend, sulle prove, sulle decisioni prese. Quando si mettono tuta e casco, ci si avvicina alla griglia è come se tutto fosse già iniziato e la paura vola via".

In moto la rivalità inizia al via della gara e termina alla fine?

"Sì e no. Sono pochi gli amici essendo rivali, magari c’è una amicizia o conoscenza più profonda, però quando il pilota indossa tuta e casco non ci sono parenti o amici, ma solo te stesso e l’obiettivo di vincere".

Oggi su quale talento metterebbe la mano sul fuoco?

"Su Marquez, perché è il pilota più forte degli ultimi anni".