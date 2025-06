Francucci lascia il ristorante: "La Donzelletta"

Un annuncio che sorprende e commuove: dopo 25 anni alla guida dell’osteria "La Donzelletta" di Villa Musone di Recanati, il titolare, Antonio Francucci (nella foto con la famiglia), ha deciso di farsi da parte. "Sono nella ristorazione da tanti anni – racconta – ora voglio lasciare spazio a qualcuno che possa portare avanti questa realtà con la stessa passione. Mio figlio ha intrapreso un’altra strada, e io cerco un imprenditore serio che prosegua questo percorso, magari per altri 25 anni". La notizia è arrivata proprio durante i festeggiamenti per il 25esimo anniversario dell’attività, celebrato sabato scorso tra amici, clienti affezionati, musica e spettacolo. A fare da cornice alla serata, le performance dei dj di "Non solo 90", i ballerini di "9Muse" e la conduzione di Rudy Saracini.

Presenti anche volti noti della comunità, come il sindaco dell’epoca dell’apertura, Fabio Corvatta, l’attuale vicesindaco Roberto Bartomeoli, il consigliere Romano Frenquelli e il maresciallo Angelo Pardi. Commovente il gesto dei dipendenti del locale, che hanno consegnato un dono simbolico alla famiglia Francucci, a conferma del forte legame costruito nel tempo: più di 50 giovani del territorio hanno lavorato nel ristorante in questi anni. Francucci ha ripercorso con orgoglio il cammino dell’osteria: "Ho iniziato con il pub Gambrinus a Porto Recanati, poi ho dedicato tutto me stesso alla Donzelletta, puntando su tradizione, tipicità e un’identità chiara, anche negli arredi. Abbiamo ampliato l’offerta con buffet e cerimonie, grazie a 150 posti interni e spazi esterni senza limiti. Questa festa è un altro tassello di un’avventura bellissima". Ora, però, è tempo di passare il testimone.