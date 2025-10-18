Territorio fragile e frane, 6mila persone vivono in una zona ad alto rischio

Macerata, 18 ottobre 2025 – Poco meno di 25mila residenti della provincia di Macerata, distribuiti su 10.421 famiglie, abitano in aree a rischio frana che coprono una superficie di 541 chilometri quadrati. È questo il dato più significativo che emerge dalla quarta edizione del Report “Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio”, redatto dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e dal Sistema nazionale per la protezione ambientale (Snpa). Numeri che confermano la fragilità del nostro territorio, condivisa con il resto d’Italia, considerato che sono ben 7.463 (il 94,5% del totale) i Comuni a rischio per frane, alluvioni, valanghe e/o erosione costiera, e che si contano complessivamente 636mila frane (i 2/3 delle frane europee), 39.390 delle quali nelle Marche.

La nostra regione, rispetto al 2021, presenta un quadro in lieve miglioramento, ma mantiene uno degli indici di franosità più elevati (al secondo posto dietro alla Valle d’Aosta). Nella nostra provincia, dei 541 chilometri quadrati a rischio frana, secondo la classificazione del Piano assetto idrogeologico (Pai) sono 199 quelli inerenti ad un rischio di pericolosità elevata o molto elevata, un’area in cui abitano 5.675 persone. Ma c’è da tener conto che sono su territori a rischio anche 11.502 edifici (oltre 3.600 esposti ad un rischio di pericolosità elevata o molto elevata), 1.393 imprese (243 esposte ad un rischio di pericolosità elevata o molto elevata) e oltre 800 beni culturali.

I fattori all’origine delle frane sono molteplici e, infatti, queste presentano diverse caratteristiche: si va dalle frane “storiche” che risalgono anche a secoli addietro, pronte a ripartire non appena l’azione dell’uomo è incauta o incontrollata, a quelle – e sono molte – più superficiali, ma non meno pericolose, perché spesso improvvise. Una situazione che nel corso del tempo si è andata accentuando soprattutto per due motivi: “L’incremento delle aree urbanizzate, verificatosi a partire dal secondo dopoguerra, spesso in assenza di una corretta pianificazione territoriale, ha portato a un considerevole aumento degli elementi esposti a rischio, ovvero di beni e persone presenti in aree soggette a pericolosità per frane e alluvioni”, si legge nel report dell’Ispra.

A questo aspetto se n’è aggiunto un altro, vale a dire i cambiamenti climatici che incidono pesantemente sull’andamento dei fenomeni atmosferici. “L’Italia si trova nel cosiddetto “hot spot mediterraneo”, un’area identificata come particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici che stanno determinando un aumento della frequenza degli eventi pluviometrici intensi e, come conseguenza, un aumento della frequenza delle frane superficiali, delle colate detritiche e delle alluvioni, incluse le flash flood (piene rapide e improvvise)”. Un contesto in continua evoluzione, tanto che per quanto riguarda le alluvioni il quadro nazionale aggiornato della pericolosità e del rischio non è al momento disponibile perché in corso di costruzione.