Frane e allagamenti, danni da maltempo in costante crescita

Hanno continuate a essere abbondanti le precipitazioni nelle ultime 48 ore aggravando una situazione già difficile, originatasi dalle tante frane iniziate dall’alluvione del 15 settembre. Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto nel primo pomeriggio di mercoledì su molte zone di Matelica, causando non solo molti disagi al traffico, nuovi smottamenti e allagamenti in zone urbane, ma soprattutto in quelle periferiche e in campagna, dove per ore sono intervenuti i volontari della Protezione civile, i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. Ad essere colpite sono state via Brodolini nel quartiere Regina Pacis, di nuovo il quartiere San Rocco con il fango che è tornato ad invadere borgo Nazario Sauro e via Circonvallazione. Allagate molte cantine e garage, mentre frane hanno ostruito le strade delle Valche e quella che collega il centro con la zona industriale dei Cavalieri e Palombarone. Danni anche nella zona già colpita di località Crinacci con un fosso sempre più largo e profondo scavato dall’acqua in prossimità delle case. Frane anche nelle zone coltivate a vigneto nella zona della Laga. Il fiume Esino e tutti i fossi sono rimasti ingrossati come non si vedevano da mesi. Molto preoccupata l’amministrazione comunale con il vicesindaco Denis Cingolani che ha riferito che "a pochi giorni di distanza abbiamo rivissuto momenti terribili è sempre più evidente la frequenza di questi fenomeni atmosferici di forte intensità che ogni volta causano danni ingenti e mettono a rischio cose e persone, richiedendo sforzi e lavori straordinari di emergenza di prevenzione e contenimento. Per questo chiediamo ormai con forza l’intervento della Regione e dello Stato con risorse straordinarie per la messa in sicurezza".

Matteo Parrini