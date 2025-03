Frane e smottamenti. Abitazione resta isolata per il maltempo

Danni a San Ginesio per il maltempo. Giovedì sera la pioggia ha causato lo smottamento di una grossa porzione del costone sulla "panoramica", la strada che fa il giro delle mura castellane. Un’abitazione è rimasta isolata e ieri gli operai del Comune si sono attivati per creare un passaggio e risolvere la problematica. "I danni sono ingenti perché bisogna rifare anche il tratto fognario – spiega l’assessore Francesco Paletti, che tra le varie deleghe conta anche sicurezza e viabilità -. La frana, tra fango, piante e alberi caduti, ha spaccato le tubature e abbiamo informato il Tennacola, gestore del servizio. Il problema è che continua a piovere da diversi giorni, speriamo che almeno diminuisca di intensità". Anche per oggi la Protezione civile regionale ha diramato l’allerta gialla, idraulica e idrogeologica, in tutte le Marche, ma domani le precipitazioni, in base alle previsioni, dovrebbero diminuire.