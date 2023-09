Frane e strade ko, il rebus risorse. Molti Comuni in attesa dei rimborsi

A un anno dall’alluvione, in diversi comuni del Maceratese, che erano stati inclusi nello stato di emergenza dal Consiglio dei ministri, non sono arrivati ancora i rimborsi per i lavori di pronto intervento. "Noi siamo entrati nell’area di questa sorta di cratere in un secondo momento – esordisce il sindaco di Treia Franco Capponi –, siamo stati inseriti dopo un’indagine della Protezione civile. Come Comune abbiamo effettuato interventi di somma urgenza per circa 230mila euro, soprattutto sul fronte viabilità, superamento frane, riapertura strade e accesso alle frazioni. Inoltre, su invito del prefetto, abbiamo effettuato un’analisi approfondita delle criticità registrate sul territorio al Consorzio di bonifica e alla Protezione civile. Per quanto riguarda il pronto intervento, abbiamo pagato le imprese che hanno svolto i lavori anticipando i soldi".

"Lunedì – prosegue – c’è stato un incontro e la Regione ci ha detto che a breve saremo rimborsati. Non ci siamo lamentati eccessivamente: il ritardo è giustificato dal fatto che i Comuni del Maceratese sono stati inseriti in un secondo momento. Non possiamo venire prima delle zone che hanno avuto più danni e contato morti. Ad ogni modo, il governo dovrà stanziare il doppio se non il triplo di quanto stanziato finora. Basti pensare che solo il nostro territorio comunale ha rilevato circa 4 milioni di opere necessarie per una soluzione definitiva del dissesto idrogeologico. Per questo tipo di problemi, la Regione dovrà stilare un piano degli interventi prioritari. Aspettiamo i sopralluoghi". "Abbiamo fatto lavori per circa 135mila euro su più strade – aggiunge il sindaco di Montecassiano Leonardo Catena –. Restano due interventi importanti – strada del condotto e strada Montebulciano –, che sono i più costosi, decisamente più costosi, per i quali non abbiamo risorse. Al momento non abbiamo avuto nulla dalla Regione. Non ho potuto partecipare alla riunione, ma spero ci sia un’accelerazione perché è passato un anno". La situazione non è uguale per tutti. "I lavori in somma urgenza realizzati per far fronte ai danni dell’alluvione di un anno fa ammontano a circa 75.000 euro – spiega il sindaco di Appignano Mariano Calamita –. Di questi, la Regione ha erogato quasi tutto l’importo. Poi ci sono i danni dei privati, per i quali ha erogato circa 20.000 euro al Comune (che è soggetto attuatore per erogazione ai privati) e 20.000 euro per danni alle aziende. Abbiamo inoltre presentato alla Regione delle stime di costi per mettere in sicurezza alcune parti del territorio comunale, ma per questi interventi al momento siamo in attesa di indicazioni su come procedere". Si dice pienamente soddisfatto il primo cittadino di Sefro Pietro Tapanelli. "I lavori in somma urgenza sono stati praticamente tutti coperti dai fondi messi a disposizione della Regione – afferma –. Importante è stato il ripristino della viabilità gravemente danneggiata e di alcuni edifici di proprietà comunale, comprese alcune zone dove il servizio idrico integrato (soprattutto le fogne) sono collassate. Importo stimato sui 300mila euro per questa prima fase". E ne sono stati incassati circa la metà, 150mila. "Anche le attività commerciali e i privati hanno visto accreditati i primi ristori – aggiunge –. Stiamo ora aspettando alcune opere di ripristino definitivo, che non sono in somma urgenza e hanno bisogno di progettazione e di un iter più complesso. La Regione è stata presente fin da subito. Il bilancio del post alluvione è molto positivo".

Anche il Comune di Camerino ha anticipato e rendicontato circa 60mila euro di lavori di pronto interventi per alcune strade. E aspetta il rimborso. Ma l’assessore ai lavori pubblici e manutenzione Stefano Falcioni evidenzia la collaborazione ricevuta da Regione, Consorzio di bonifica, Protezione civile e ingegnere Stefano Babini (vicecommissario per il post-alluvione nelle Marche) su due opere: il Ponte della Rocca d’Ajello, che dovrebbe essere sistemato per la prossima primavera, e la strada Caselle, che collega l’ospedale a Le Calvie, per la quale sta andando avanti la progettazione.