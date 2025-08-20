"Frane, nessun pericolo immediato. Belforte e Serrapetrona più a rischio"

L’Unione montana ‘Monti Azzurri’ comprende 15 comuni: oltre al capoluogo San Ginesio, anche Tolentino, Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano e Serrapetrona. Un territorio esteso, nel quale "abbiamo due casi di P4 (rischio di frana molto elevata, ndr) a Belforte del Chienti e Serrapetrona – commenta il presidente Giampiero Feliciotti (nella foto) –. Pericoli importanti, attenzionati, ma per fortuna ancora non da pericolo immediato". Criticità ci sono "anche a Penna San Giovanni e Monte San Martino", mentre a Tolentino "c’è un grosso problema in zona collina".

Dopo la costruzione della superstrada, nell’incrocio che va verso San Severino Marche, "il fiume ha eroso molto l’area artigianale sovrastante". A Cessapalombo, invece, "la criticità riguarda l’area dell’azienda agricola di Gianfranco Ansovini (in contrada Marignano), poi ci sono tanti altri problemi legati ai bacini imbriferi e all’erosione dei fiumi, soprattutto all’interno o vicino ai centri abitati". Feliciotti ricorda come i fenomeni erosivi siano continui: "Se i pericoli non sono immediati, ci sono erosioni che si aggravano nel tempo - prosegue - Da Tolentino verso la costa, il fiume Chienti erode le sponde e, parallelamente, provoca danni a valle accumulando materiale ghiaioso che poi viene trascinato via".

Sul fronte delle soluzioni, la ricetta è chiara: "Bisogna rivedere cronologicamente le pericolosità e dare le priorità. Servono subito i progetti necessari, perché iscrivere una progettualità all’Ispra e lasciarla ferma cinque anni non serve a niente". La prima cosa da fare, secondo Feliciotti, "è un’unica revisione, elencando le priorità assolute e intervenendo dove c’è pericolo immediato, soprattutto nei centri abitati con erosioni fluviali o tratti tombinati". Parallelamente, "occorre adottare provvedimenti urbanistici per una costruzione più ordinata, evitando scorciatoie che accontentino interessi privati".

l. p.