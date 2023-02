Frasi offensive contro Ruffini: Luconi scagionata

di Paola Pagnanelli Frasi diffamatorie contro l’ex sindaco di Tolentino Luciano Ruffini, accusato di essersi dato "una buonuscita" dal Comune, ma il fatto è comunque lieve e l’indagata non ha precedenti penali: per questo il tribunale ha scagionato l’ex assessore Silvia Luconi. I fatti si riferiscono alla campagna elettorale dello scorso maggio, ma la storia inizia nel 1982. "Mio padre aveva un terreno dietro l’ospedale – racconta Ruffini con l’avvocato Vando Scheggia –, dove oggi ci sono il tempo dello Spirito Santo, uffici e condomini. La cessione al Comune avvenne, come si faceva all’epoca, in via bonaria salvo conguaglio. Per calcolare la somma però ci furono dei problemi perché le regole stavano cambiando. Negli anni Novanta la mia famiglia iniziò a sollecitare l’amministrazione, ma alla fine facemmo causa". La questione fu trattata dal tribunale di Macerata, poi di Ancona, poi dalla Cassazione e ancora in corte d’appello ad Ancona, per stabilire se gli eredi avessero diritto a un pagamento e di quale consistenza. Il Comune sosteneva che il diritto al conguaglio si fosse prescritto, ma alla fine gli eredi Ruffini vinsero la causa: nel 2013 si stabilì che tra valore del bene e interessi alla famiglia spettavano un milione e 400mila...