Frate Giulio porta bene alla Recanatese

Presenze illustri allo stadio Tubaldi, mercoledì sera, in occasione della partita che la Recanatese ha pareggiato con il Perugia. Fra i tifosi, sugli spalti, spiccava la lunga barba bianca di Frate Giulio Criminesi dell’ordine dei Frati Minori Cappuccini del Convento di Montemorello di Recanati, 85 anni compiuti a fine luglio. Frate Giulio, da oltre cinquant’anni sacerdote, amatissimo dalle comunità di Camerino, Cingoli e Recanati, è un appassionato tifoso della squadra leopardiana e quando questa gioca in casa non si lascia sfuggire l’occasione di essere presente e chissà che al termine della partita per i giocatori non ci sia negli spogliatoi una bella fetta del suo rinomato ciambellone. Nel 2019 a Padre Giulio è stata conferita l’onorificenza di "cittadino benemerito"

di Recanati riconoscendogli la determinazione nella riattivazione del convento.