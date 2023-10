Fratelli d'Italia a Civitanova: 350 tessere per il Congresso

Fratelli d’Italia verso la fase congressuale, sono 350 (dato in aggiornamento) le tessere sottoscritte a Civitanova e, se si dovesse affrontare la conta per l’elezione del segretario cittadino, sarebbe in salita la riconferma di Igori Pettinelli, che non rappresenta tutte le anime del partito. Sono due gli schieramenti in partita.

Da un lato il tandem composto da Pierpaolo Borroni, consigliere regionale, e Francesco Caldaroni (assessore al commercio) con 220 tessere pronte a sostenere Pettinelli, e tra queste una settantina sono rinnovi; dall’altro ci sono 130 iscritti, in campo per chiedere il rinnovamento - nel partito e anche nell’esecutivo Ciarapica - che si riconoscono nell’azione politica dell’avvocato Alberto Feliziani, 43 anni di militanza nella destra. Tesseramento chiuso e ora si aspetta che Roma detti la linea per lo svolgimento dei congressi locali, con la direttiva per tutti di lavorare per l’unità del partito.

La battaglia è aperta: i 130 condividono l’obiettivo della candidatura unitaria, ma convergerebbero solo su un nome diverso da Pettinelli. Il tesseramento in FdI ha registrato una crescita ovunque in provincia: nel maceratese sono 1.580 gli iscritti (680 lo scorso anno).

l. c.